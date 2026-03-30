ABD savaş uçağını düşüren komutan şehit edildi! İran'dan açıklama geldi: "Önümüzdeki günleri bekleyin"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tuğamiral Alirıza Tengsiri’nin şehit düştüğünü resmi bir bildiriyle duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Tengsiri, güçlerin organize edilmesi ve takviye edilmesi ile adaların ve kıyıların savunma kalkanının güçlendirilmesi faaliyetleri sırasında mütecaviz düşmanlar tarafından hedef alındı ve aldığı ağır yaralar sonucunda şehit edildi.

Yayımlanan bildirinin girişinde, Ahzab Suresi'nin 23. Ayeti olan "Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Onlardan kimi sözünü yerine getirdi (şehit düştü), kimi ise (şehitliği) beklemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler." ifadelerine yer verildi.

AMERİKAN UÇAĞINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayımladığı bildiride, Tengsiri'nin hedef alınmasından hemen önceki süreçte yürüttüğü askeri faaliyetlere dair bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre Tengsiri, şehadetinden önce düşmanın önemli tesis ve altyapılarının tahrip edilmesine yönelik harekatları yönetti. Bu operasyonlar kapsamında bir Amerikan savaş uçağının düşürülmesini de içeren ağır darbeler gerçekleştirildi.

Bildiride, ''Allah yolunda mücahit, Allah yolunda savaşan ve Üçüncü Kutsal Savunma'nın büyük kahramanı olan bu Allah adamı, yaklaşık yarım asır süren yorulmak bilmez cihadın ardından efendiler efendisi şehitlerin (İmam Hüseyin) misafiri oldu.'' denildi.

"HER SAVAŞÇI BİR TENGSİRİ'DİR"

Bildiride, saha komutanlarının kaybının askeri operasyonları durdurmayacağı ifade edilerek, ''Milletimiz bu şehitliklere alışkındır ve bilir ki, Humeyni ve Hamaney gibi insanlık tarihinin en önde gelen kahramanları ve en büyük ilahi önderlerin gidişiyle bir an olsun durmayan cephe, yoluna daha da güçlenerek devam etmiştir; saha komutanlarının şehitliğiyle de yoluna güçlü bir şekilde devam edecektir. Nitekim Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri savaşçıları da bu günlerde bu yiğit komutanın yokluğunda komuta mevkiinde, indirdikleri ezici darbeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki kararlı ve etkin yönetimi sürdürerek bu gerçeği göstermişlerdir. Sekiz yıllık Kutsal Savunma döneminde, en ilkel silahlarla süper güçlerin tanker eskort operasyonlarını bozguna uğratmak ve birkaç Amerikan savaş gemisini imha etmek gibi başarıları sicilinde bulunan, halkımızın Amerikalı ve İngiliz komandoları esir almanın ve düşman gemilerini ganimet olarak ele geçirmenin onurlu hatırasını taşıdığı bu güçte, her savaşçı bir Tengsiri'dir. Önümüzdeki günler ve aylar, onların nasıl sürprizlere imza atacaklarını göreceğiz.

Bu cesur ve vatansever askerin, Rais Ali Delvari'nin destanlarını hatıralarda canlandıran şehadetini, Başkomutanları Ayetullah Hamaney başta olmak üzere tüm asil İran milletine ve Devrim Muhafızları ile Ordunun yiğit deniz kuvvetleri mensuplarına tebrik ve taziye ediyoruz. Bu günlerde ve gecelerde tarihin en büyük destanlarını yazmakta olan tüm İran milletiyle birlikte, düşmanın tamamen yok edilmesi ve kutsal Kudüs'ün özgürlüğüne ulaşılıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.