İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim tırmanıyor. İran'a karşı Ortadoğu'ya uçak gemisi ve bombardıman takımını yollayan Amerika, şimdi de bölgeye USS Arlington amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, Amerika ile müzakere olmayacağını açıkladı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artarak sürüyor.



Amerikan, İran'la artan gerilim üzerine Ortadoğu'ya USS Arlington amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk etti.



Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yeni gönderilen unsurların hafta başında bölgeye gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtildi.



Savunma Bakanlığı'nın İran, İran ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlediği de açıklamada kaydedildi.



Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, Amerika ile müzakere olmayacağını açıkladı.



Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada İran hakkında; "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın bu sözlerine cevap veren Cevani, "ABD ile bir müzakere olmayacak ve Amerikalılar İran'a yönelik askeri bir girişime cüret edemeyecek" dedi.



General Cevani, "Trump ve ekibi İran'da karşılık çıkacağına ve İran'ın bu krizden kurtulmak için ABD ile müzakere yapacağına inanmaktaydı. Ancak bu gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr

