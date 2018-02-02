ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Münbiç konusunu konuştuklarını ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve Türkiye’nin muhtemel Münbiç operasyonuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine Mattis, Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nun, DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia etti.

Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Münbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, "Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”

 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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