ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in uçağı acil iniş yaptı! Camında çatlak tespit edildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in NATO toplantısından dönüşte bulunduğu uçak, ön camında meydana gelen çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı. Pentagondan yapılan açıklamada, uçaktaki herkesin güvende olduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in NATO toplantısından dönüşte bulunduğu uçak, ön camında meydana gelen çatlak nedeniyle İngiltere’ye acil iniş yaptı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, Hegseth’in Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından ABD’ye dönüş yolunda olduğunu belirtti.

“NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan ABD’ye dönerken, Hegseth’in uçağı, ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık’a plansız bir iniş yaptı.”
Uçağın standart prosedürlere uygun şekilde indiğini vurgulayan Parnell, Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkesin güvende olduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

