ABD seçimleri resmen başladı

Dünya Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimini merakla beklerken Amerika’da bazı eyaletlerde erken ve gıyaben oy verme işlemleri resmen başladı. Erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler 21 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında oy kullanacak.

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ABD seçimleri resmen başladı
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Dünyanın merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık seçimi resmen başladı.

Alaska ve Florida eyaletlerinde erken ve gıyaben oy verme işlemleri seçmenler sandık başına gitmeye başladı.

Erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler 21 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında oylarını kullanabilecek.

Cumhuriyetçi Parti adayı Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris’in yarıştığı 60. Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te tamamlanacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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