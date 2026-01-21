ABD Sınır Muhafaza Komutanı’na protesto: “Buradaki herkes senden nefret ediyor”

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, Minnesota eyaletinde bir benzinlikte alışveriş yaptığı sırada protesto edildi. Olay, Somali kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Minneapolis kentinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Bovino, benzinlik içerisindeki markette alışveriş yaparken, ABD’nin göçmen politikalarına tepki gösteren bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Göstericiler, Bovino içerideyken marketin camlarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

Protestocuların, “Burada ne işin var?”, “Evine dön” ve “Buradaki herkes senden nefret ediyor” şeklinde sloganlar attığı öğrenildi. Bovino, yanındaki sınır polisi ekipleriyle birlikte alışverişini tamamladı ve olay yerinden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Minnesota’da göçmenlik uygulamalarına yönelik tepkiler son dönemde artarken, 7 Ocak’ta ICE ekiplerinin düzenlediği bir operasyon sırasında bir ABD vatandaşının aracında vurularak hayatını kaybetmesi de tartışmaları büyütmüştü.

Bovino’nun daha önce Minneapolis’te düzensiz göçmenlere yönelik bir operasyonda, büyük bir palto ve siyah atkıyla görüntülenmesi sosyal medyada gündem olmuş, bazı kullanıcılar bu görüntüyü “Nazi üniformasına benzetmişti.”