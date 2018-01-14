Bölge üzerindeki planları darbe yiyen ABD, yeni kirli oyununu resmen ilan etti. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK/PYD öncülüğünde 30 bin kişilik yeni bir ordu kuracağını açıkladı. Sözde yeni ordu Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri'nin kıyısına konuşlandırılacak.

0 0 0 0

Önce Fırat Kalkanı Harekâtı, ardından Irak'ın kuzeyindeki sözde Kürdistan planı suya düşen ABD, yeni kirli oyununu açıkladı.



ABD öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK/PYD çatısı altındaki SDG'de, 30 bin kişilik yeni bir ordu kurulacağını açıkladı.



İpleri ABD'nin elinde olan koalisyonun, yeni sözde ordusunun amacı IŞİD'le mücadele. Kurulacak sözde ordunun konuşlanacağı yer ise Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısı olacak.



Terör örgütü PKK/PYD’nin öncülük edeceği sözde sınır güvenlik gücü Türkiye ve Irak sınırını kontrol edecek.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak ABD’nin terör örgütü PYD üyelerine silahlı eğitim vermesinden duyulan rahatsızlığı iletilmişti.







ulusal.com.tr