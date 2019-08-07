ABD Suriye'de terör örgütünü büyütüyor

Pentagon, ABD Kongresi'ne Suriye'deki son durumla ilgili rapor sundu. YPG/PKK dâhil iş birliği yaptığı unsurların sayısını 100 binden 110 bine yükseltmeyi planladığı ortaya çıktı. ABD IŞİD hücreleri tehdidi üzerinden PKK/YPG'li teröristleri desteklenmesi gerektiğini savunuyor. PKK ise hapisteki IŞİD'lileri serbest bırakmakla tehdit ediyor.

ABD, PKK ile ilişkisini meşrulaştırmak için IŞİD kartından vazgeçmiyor. IŞİD'i bahane eden Amerika Birleşik Devletleri, PKK ve YPG'yi büyütüyor.



ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği, IŞİD Karşıtı Koalisyonun yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu dönem raporunu ABD Kongresi'ne sundu.



Raporda, halen 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam "ortak güçlerin" sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı kaydedildi.



Burada "ortak Güç" ile kastedilen ABD'nin hız kesmeden silah verdiği PKK/YPG ya da çatı örgüt adıyla SDG.



110 bin kişiye çıkarılması hedeflenen unsurların 30 bini "SDG" ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'den, 45 bini "Yerel İç Güvenlik Güçleri" unsurlarından, 35 bini de Rakka, Münbiç ve Deyrizor'daki "İç Güvenlik Güçleri" adı verilen bileşenlerden meydana gelecek.



Raporda İç Güvenlik Güçleri'nin SDG yani PKK/YPG ile çalıştığı belirtildi.



Amerika'nın vekâleti ile savaşan güçlerin büyütülmesine neden olarak ABD askerlerinin bölgede sayıca azalmaları ve IŞİD faaliyetleri gereçke gösterildi.



Raporda "ABD'nin Suriye'den kısmi geri çekilmesi, IŞİD'in isyancı hücrelerine karşı eğitim ve ekipmana ihtiyaç duydukları bir dönemde ortak güçlere sunulan desteğin azalmasına neden olmuştur" denildi.



Pentagon'un raporunda, 10 bin kadar IŞİD'li teröristin bulunduğu belirtilen Hol kampındaki hareketliliği ABD'nin yeterince izleyemediği, YPG/PKK'nın ise sadece kısmi güvenlik sağlayabildiği belirtildi.



PKK/YPG ise ellerindeki IŞİD'li esirleri dünyaya karşı bir şantaj aracı olarak kullanıyor.



Terör Örgütü AB ve ABD'den beklediği desteği göremediğinde IŞİD'li esirleri serbest bırakmakla tehdit ediyor. Farklı coğrafyalardan gelmiş IŞİD'lilerin serbest bırakılması Türkiye'de dâhil olmak üzere diğer ülkeler için bir güvenlik sorunu oluşturuyor.



Pentagon tarafından ABD Kongresi'ne sunulan Doğal Kararlılık Operasyonu 1 Nisan-30 Haziran dönem raporunda IŞİD tehdidine karşı PKK/YPG'nin desteklendiği görülüyor.



Uzmanlar ise ABD'nin IŞİD korkusunu kullanarak PKK/YPG'yi ve teröristlerle kurulan müttefik ilişkisini meşrulaştırma gayreti içinde olduğunu söylüyor.





ulusal.com.tr