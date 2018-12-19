Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyona hazırlanırken, Amerika'dan kritik bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, "Suriye'de olma nedenimiz IŞİD'ı yenmekti ve IŞİD'ı yendik" dedi. ABD basınında yer alan haberlere göre de Amerika, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor.

Haberler peş peşe geldi. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekildiği iddia edildi. Ardından, ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de bulunma nedenimiz sadece IŞİD'ti" dedi. Bu gelişmelerin Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyondan önce olması dikkat çekti.



Reuters'a konuşan ABD'li üst düzey bir yetkilinin Suriye'den tüm ABD askerlerini çekmeyi planladıklarını açıkladı.



ABD basını, askerlerin çekilme talimatının Trump tarafından verildiğini yazdı. İddiaya göre, Amerika askerlerini geri çekmeyi düşünüyor.



Bu haberler üzerine ABD Başkanı Doland Trump, Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Suriye'de olma nedenimiz sadece IŞİD'ı yenmekti ve IŞİD'ı yendik" dedi.



ABD askerlerinin çekilme bilgisi Amerikan Wall Street Journal gazetesinde de yer aldı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı duyuruldu.

Açıklamada, "DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, tüm Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içerisinde Suriye'den tahliye edileceğini söyledi.

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.





ulusal.com.tr