Amerika Suriye konusunda ikiye bölündü. Beyaz Saray Suriye'den çekilmek isterken Pentagon Suriye'yi ve bölge ülkelerini hedef alan politikaları sürdürmek konusunda ısrarcı. Bu noktada Türkiye nasıl konumlanmalı? Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımıcısı Yunus Soner anlattı.

Beyaz Saray ve Pentagon arasındaki çatlak derinleşiyor.



Amerikan Senatosu Dışilişkiler Komitesi, Amerika'nın Suriye'deki varlığını ve faaliyetlerini sorgulamaya başladı. Üçlü saldırıya onay almak için Amerikan Senotosu'nun karşısında çıkan CIA Başkanı Mike Pompeo'nun talepleri havada kaldı, komiteden bir karar çıkmadı.



Amerika Devlet Başkanı Donald Trump ise saldır emrini verirken de Suriye'den çekilme kararını yeniledi.



Peki Amerikan iç siyasetindeki bu karışıklığın nedeni ne? Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımıcısı Yunus Soner değerlendirdi.



Soner'e göre Amerika'nın bu karşıklığı Türkiye için büyük fırsat.



İşte bu yüzden Türkiye doğru politikalarda konumlanmak zorunda.



Avrupa ülkeleri içinde Suriye konusunda farklı seslerin yükseldiğine dikkat çeken Yunus Soner, Türkiye'nin Suriye hükümetine değil kendi milli çıkarlarına odaklanması gerektiğini belirtti.



Haber: Deniz Çağlayan

Kamera: Şengül Derin

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