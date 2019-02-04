Suriye'de faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye Ordusu'nu vurdu.
Suriye ordusundan bir yetkili, Koalisyon unsurlarının Suriye'nin doğusunda askeri bir pozisyona saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda Suriye ordusundan iki askerin yaralandı, ve bir topun imha edildi.
Koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan bu açıklamayı teyit etti.
Albay Ryan, "Fırat'ın batı yakasında rejime ait bir askeri pozisyondan koalisyon güçlerine ateş açıldığını" ifade etti. Sözcü "koalisyon askerlerinin de bu ateşe 'meşru müdafaa' çerçevesinde karşılık verdiğini" belirtti.
Suriye devlet ajansı SANA, Uluslararası Koalisyon'un saldırısının ardından IŞİD militanlarının el Sukkariya'daki Suriye Ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini aktardı.
ulusal.com.tr
Suriye ordusundan bir yetkili, Koalisyon unsurlarının Suriye'nin doğusunda askeri bir pozisyona saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırıda Suriye ordusundan iki askerin yaralandı, ve bir topun imha edildi.
Koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan bu açıklamayı teyit etti.
Albay Ryan, "Fırat'ın batı yakasında rejime ait bir askeri pozisyondan koalisyon güçlerine ateş açıldığını" ifade etti. Sözcü "koalisyon askerlerinin de bu ateşe 'meşru müdafaa' çerçevesinde karşılık verdiğini" belirtti.
Suriye devlet ajansı SANA, Uluslararası Koalisyon'un saldırısının ardından IŞİD militanlarının el Sukkariya'daki Suriye Ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini aktardı.
ulusal.com.tr