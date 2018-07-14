Amerika, Suriye'de Deyr-i Zor'u vurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı, Birleşmiş Milletler'e şikayet mektubu gönderdi. Bakanlık, Amerika'nın liderlik ettiği koalisyonu sivilleri öldürmekle suçladı.

Amerika öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr-i Zor iline saldırdı. Hava bombardımanında çok sayıda kişi öldü. Saldırıda Suriye ordusundan askerler de hayatını kaybetti.Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırı sonrası açıklama yaptı. ABD'nin iki beldeyi yoğun bir şekilde bombaladığını, 30 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Bakanlık konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'e de şikayette bulundu. Genel sekreteri ve Güvenlik Konseyi başkanına iki resmi mektup gönderildi.Saldırının kınandığı mektupta; koalisyon güçlerinin iddia ettiği gibi IŞİD'e karşı savaşmadığı, aksine terör örgütlerini destekleyip kolladığı ifade edildi.Amerika ve koalisyonunun ne IŞİD ne de başka bir terör örgütü ile savaşmadığını vurgulayan bakanlık; Rakka Kentinin ABD ve Batılı devletlerin vahşetlerine açık bir kanıt teşkil ettiğini vurguladı.Suriye Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Amerikan güçlerinin sivillere, hizmet kurumlarına ve altyapıya saldırdığının altını çizdi.