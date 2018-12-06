ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki Hacin kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yarralılar olduğu ve en az 5 sivilin hayatını kaybettiği belirlendi.

Suriye'de siyasi sürecin başarısız olduğunu öne süren Amerikan yönetimi, Suriye'yi bombalamaya devam ediyor.



ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon son saldırısında Suriye'nin Deyrizor bölgesini hedef aldı. Hacin kentine düzenlenen saldırıda en az 5 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca yarralıların da olduğu bilgisi verildi.



Koalisyon, IŞİD’e karşı mücadeleyi bahane ederek düzenli olarak Deyrizor bölgesindeki kent ve köyleri bombalıyor. Koalisyonun hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.



Suriye hükümeti, ABD’nin bu saldırılarda uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz fosfor kullandığını açıklamıştı.



ulusal.com.tr