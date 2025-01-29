ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi? İsrail'den çarpıcı iddia geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekip çekmeyeceği tartışma konusu oldu. İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, Trump'ın ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi? İsrail'den çarpıcı iddia geldi
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ABD'nin Suriye'deki ABD askerlerini çekip çekmeyeceği tartışma konusu olurken konuyla ilgili İsrail devlet televizyonu KAN'da önemli bir habere yer verildi.

Haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklamaBeyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklamaDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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