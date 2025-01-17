ABD, Suriye'deki PKK'ya kalkan oluyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütüne kalkan olmaya devam ediyor. CENTCOM komutanı Michael Erik Kurilla, Suriye’ye gitti, PKK’lılarla görüştü. CENTCOM’dan yapılan açıklamada PKK/YPG için “DEAŞ’ı yenilgiye uğratan ortaklarımız” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD, Suriye'deki PKK'ya kalkan oluyor
Yayınlanma:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Suriye’de PKK’lı teröristlerle görüştü.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada PKK/YPG’den “DEAŞ’ı yenilgiye uğratan ortaklarımız” şeklinde bahsedildi. Görüşmede bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Amerikalı General ayrıca Suriye’deki ABD üslerini de ziyaret etti.

Kurilla, CENTCOM olarak DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına, bölge ve ötesinde istikrara olan bağlılığını sürdürdüklerini söyledi.

Amerikalı komutan, 8 günlük gezisi kapsamında Bahreyn, Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki Amerikan uçak gemisi Harry S. Truman, Mısır, Lübnan, İsrail ve Irak’ı da ziyaret etti.

SON DAKİKA! Hamas'tan ateşkes açıklaması! Engeller ortadan kalktıSON DAKİKA! Hamas'tan ateşkes açıklaması! Engeller ortadan kalktıDünya
CENTCOM abd suriye pkk
Günün Manşetleri
İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
Hamas'tan ateşkes açıklaması
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onaylamak için toplandı
29 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktör belli oldu
DEM Parti heyetinden açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Suç örgütlerine "Hücre" operasyonları
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı
Çok Okunanlar
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması
13 askerin öldüğü doğrulandı 13 askerin öldüğü doğrulandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti heyetinden açıklama DEM Parti heyetinden açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı