ABD, Suriye'deki PKK'ya kalkan oluyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Suriye’de PKK’lı teröristlerle görüştü.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada PKK/YPG’den “DEAŞ’ı yenilgiye uğratan ortaklarımız” şeklinde bahsedildi. Görüşmede bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Amerikalı General ayrıca Suriye’deki ABD üslerini de ziyaret etti.

Kurilla, CENTCOM olarak DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına, bölge ve ötesinde istikrara olan bağlılığını sürdürdüklerini söyledi.

Amerikalı komutan, 8 günlük gezisi kapsamında Bahreyn, Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki Amerikan uçak gemisi Harry S. Truman, Mısır, Lübnan, İsrail ve Irak’ı da ziyaret etti.