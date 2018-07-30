Amerika ve Suudi Arabistan müttefikliğinde çatlak oluştu. İki ülke arasında arasında Filistin krizi yaşanıyor. Suudi Kralı Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını destekleyemeyiz'" dediği iddia edildi.

Amerika'nın ortadoğu için yüzyılın anlaşması olarak açıkladığı barış planında Filistin anlaşmazlığı yaşanıyor.İddialara göre; Suudi Arabistan, elçiliğini Kudüs'e taşıyan Amerika'ya "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanınmasını" şart koştu.Suudi Kralı Selman'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını destekleyemeyiz" dediği ileri sürüldü.Amerika ve İsrail basının ana başlıklarında yer alan konu diplomatik kaynaklara dayandırıldı. Kaynakların krizi teyit ettiği belirtilen haberlerde Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bölge ülkelerinin liderlerine bu konuda güvence verdiği yazıldı.Mısır ve Ürdün'ün de Trump yönetimine "Barış planınızı eğer Filistin tarafı için adilse sunun, yoksa sunmayın" mesajını verdiği öne sürüldü.Amerika'nın en önemli bölgesel müttefiki olan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman daha önce planı koşulsuz destekleyeceğini duyurmuştu.66 kişinin ölümü ile sonuçlanan kanlı elçilik açılısı Amerika'nın sözde barış planının ilk ayağıydı. Amerika Başkanı Trump'ın kapsamlı planını yakında açıklaması bekleniyor.