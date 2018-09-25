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ABD Tayvan'a 330 milyon dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı

ABD yönetimi, Tayvan'a 330 milyon dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı.

ABD Tayvan'a 330 milyon dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada satışın, Asya'daki askeri dengeleri değiştirmeden Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceği vurgulandı.

ABD Senatosunun 1 Ağustos’ta kabul ettiği 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası, ABD’nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatları genişletmesini, askeri ve askeri olmayan üst düzey temasları artırmasını öngörüyor.
ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Ada'nın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak Ada'da bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #Tayvan #askeri teçhizat
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