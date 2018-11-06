ABD'nin İran'a yaptırımları başladı. Ancak ABD petrol fiyatlarının yükselmesinden de endişe duyuyor. ABD'li yetkililer bir yandan yaptırımların artarak devam edeceğini söylüyor. Bir yandan ise sonuçlarının kendileri açısından daha kötü sonuçlar doğurmasından çekiniyorlar. Muaf edilen sekiz ülkeye rağmen enerji konusundaki yaptırımlarda temkinli davranıyorlar.

Trump'ın Beyaz Saray Bahçesi'nde yaptığı açıklama, İran yaptırımlarının olası sonuçlarından ABD'nin de çekindiğini gösterdi. Trump petrol fiyatlarının yükselmesini istemedikleri bu nedenle temkinli olduklarını söyledi.



İran'a karşı sert bir pozisyon aldıklarını belirten Trump, "Bugüne kadarki en güçlü yaptırımları getirdik fakat petrol konusunda biraz yavaş gitmek istiyoruz, dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." ifadesini kullandı.



Petrol fiyatlarının artması Rusya ve İran gibi enerji ihracatçısı ülkelerin işine yarayacağından ABD bu konuda dikkatli davranıyor.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün, ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı. Bu ülkeler; Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan.



ABD muafiyet tanıyacağını ilan etmeden günler önce Çin ve Hindistan zaten İran'dan petrol almaya devam edeceklerini açıklamıştı.



Yaptırım paketinin ikinci adımı kapsamında ABD, 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.



Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT(sivift) şirketi de, ABD'nin yaptırımlarına uyacağını ve bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya aldığını duyurdu.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da tansiyonu yükselten bir açıklama yaptı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Bolton, "İran'a şu anda uyguladığımız yaptırımlardan daha fazlasını uygulayacağız" dedi. Boltın, "Eski Başkan Barack Obama döneminde getirilen yaptırım seviyesiyle sınırlı kalmayacağız." ifadelerini kullandı.



Bolton bu saldırgan açıklamaları yaparken aynı sırada ABD Dışişleri Bakanlığı ise İran'daki 3 sivil nükleer programının devam etmesini kabul ettiklerini açıkladı. Bakanlık, İran'ın Arak, Busher ve Fordow kentlerinde bulunan sivil nükleer tesislerin çalışmalarına devam etmesine izin vereceklerini belirtti. Açıklamada, amacın; "şeffaflığı sağlamak ve İran'ın bu tesislerde zenginleştirdiği uranyum stoklarını kontrol altında tutmak" olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr

