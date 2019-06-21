ABD tehditlerin dozunu arttırdı

ABD S-400 konusunda Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper'dan bir açıklama geldi. Cooper, Türkiye'ye ekonomik yaptırımların "Uygun bir seçenek" olduğunu söyledi.

S-400 konusunda Ankara ile Washington arasında yaşanan gerilim artıyor. ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği yönündeki açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.



ABD siyasi-askeri ilişkilerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Cooper Türkiye'ye ekonomik yaptırımların "uygun bir seçenek" olduğunu söyledi.



Cooper, "Bir çözüm aramanın bugün imkânı var, ancak yaptırım uygulanması da bir hareket şekli ve şu aşamada çok uygun bir seçenek" şeklinde konuştu.



Cooper'dan birkaç saat önce İstanbul'da yabancı basın temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına "ihtimal vermediğini" söylemiş, Washington'un yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin de karşı yaptırımlarla cevap vereceğini kaydetmişti.





ulusal.com.tr