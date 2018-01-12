ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesinin, "çok talihsiz ve faydasız" olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Ryan, Wisconsin-Milwaukee Üniversitesinde katıldığı bir forumda, Trump'ın göçmenler için sarf ettiği "iğrenç ülkelerden geliyorlar" sözü için "çok talihsiz ve faydasız" yorumunu yaparak İrlandalı atalarının da geçmişte ABD'de "hor görüldüğünü" vurguladı.



Ryan, göçü "büyük bir hikaye" sözleriyle nitelendirdi ve memleketi Janesville'de yaşayan Haitililerin "harika vatandaşlar" olduğunu söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "iğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadesini kullandığı kaydedilmişti.



Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." dediği belirtilmişti.