CENTCOM Komutanı General Joseph Votel, Deyr-i Zor'da teröristlerle bir araya geldi. Amerikalı General, YPG'li üst düzey bir isimle el sıkıştı. Karelere, "Daha iyi anlaşmak için buluştuk." sözleriyle servis edildi.

Terör örgütleriyle temasını sürdüren Amerika teröristlerle el sıkıştı. Skandal bir fotoğraf daha paylaşıldı. Bu buluşma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı Afrin operasyonunun ardından ilk kez yapıldı.Daha önce PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'lilerle boy boy poz veren Amerikalı komutanlar bölgenin güvenliğini tehdit eden örgütlerle dirsek temasını kesmiyor.Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekâtı'yla büyük darbe alan PKK/PYD "Demokratik Suriye Güçleri" adı altında çıkış yolu arıyor.Amerika ise terör örgütünü kanatlarının altına almış durumda.Karenin solundaki isim ABD Merkez Kuvvetler yani CENTCOM Komutanı General Joseph Votel. Sağdaki isim ise sözde DSG komutanı Chiya.Votel ile teröristin el sıkıştığı bu fotoğraf Deyr-i Zor'da çekildi. Skandal kareler, "Mevcut operasyonlar hakkında daha iyi anlaşmak için buluştuk." notuyla paylaşıldı.