ABD Uçak Gemisi Akdeniz'de

Filistin direnişinin Aksa Tufanı operasyonunun ardından Akdeniz'de boy gösteren Dwight Eisenhower uçak gemisi dümenini Kızıldeniz’e kırdı. Uçak gemisinin rotasının Ensarullah’ın füzelerinin hedefindeki İsrail'in Eylat şehri olduğu belirtiliyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri neyi amaçlıyor?

ABD Uçak Gemisi Akdeniz'de
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Doğu Akdeniz'de Gerald Ford Uçak gemisiyle boy gösteren Dwight Eisenhower uçak gemisinin rotası İsrail'in Eylat şehri oldu.

Amerikan donanmasının Eylat’a gelmesini Afrika ve Batı Asya Güvenlik Uzmanı İbrahim Nassır, Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

"Kızıldeniz’de son yaşananlar, ABD’nin burada bulunması İsrail’i gelen saldırılara karşı koruyor ve bölgedeki varlığını arttırmak istiyor.

Nassır, Arap ülkelerinin Filistin’de yaşananlara ilişkin sessiz kalmasını da eleştirdi.

"Arap ülkelerinin odağı Filistin değil. Onlar yalnızca kendi varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar bu yüzden sessizler."

Emperyalizmin bölgede yaratmaya çalıştığı istikrarsızlık çabaları sürdüğüne dikkat çeken İbrahim Nassır, ABD’nin Batı Asya coğrafyası için bir tehdit olduğunu da vurguladı.


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