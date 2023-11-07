ABD Uçak Gemisi Akdeniz'de

Doğu Akdeniz'de Gerald Ford Uçak gemisiyle boy gösteren Dwight Eisenhower uçak gemisinin rotası İsrail'in Eylat şehri oldu.



Amerikan donanmasının Eylat’a gelmesini Afrika ve Batı Asya Güvenlik Uzmanı İbrahim Nassır, Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

"Kızıldeniz’de son yaşananlar, ABD’nin burada bulunması İsrail’i gelen saldırılara karşı koruyor ve bölgedeki varlığını arttırmak istiyor.



Nassır, Arap ülkelerinin Filistin’de yaşananlara ilişkin sessiz kalmasını da eleştirdi.



"Arap ülkelerinin odağı Filistin değil. Onlar yalnızca kendi varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar bu yüzden sessizler."



Emperyalizmin bölgede yaratmaya çalıştığı istikrarsızlık çabaları sürdüğüne dikkat çeken İbrahim Nassır, ABD’nin Batı Asya coğrafyası için bir tehdit olduğunu da vurguladı.





