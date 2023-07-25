ABD Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacak
ABD Ukrayna'ya yeni silah yardım paketini duyurdu. İçinde insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerine dair yardımların da bulunduğu paketin yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.
Rusya ve Ukrayna çatışmasının başlamasından sonra ABD, NATO ülkesi olmamasına rağmen Ukrayna'ya yaptığı silah desteklerini sürdürüyor.
Associated Press'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Ukrayna'ya gönderilecek silah yardım paketinde Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) için gerekli mühimmatlar, "Hornet" insansız hava aracı ve bir dizi askeri mühimmat bulunmasının beklendiğini ifade etti.
ABD, Rusya'nın operasyonları sonrasında Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı. En son 19 Temmuz'da, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya savunma ihtiyaçları için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı