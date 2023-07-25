ABD Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacak

Rusya ve Ukrayna çatışmasının başlamasından sonra ABD, NATO ülkesi olmamasına rağmen Ukrayna'ya yaptığı silah desteklerini sürdürüyor.

Associated Press'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Ukrayna'ya gönderilecek silah yardım paketinde Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) için gerekli mühimmatlar, "Hornet" insansız hava aracı ve bir dizi askeri mühimmat bulunmasının beklendiğini ifade etti.

ABD, Rusya'nın operasyonları sonrasında Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı. En son 19 Temmuz'da, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya savunma ihtiyaçları için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.