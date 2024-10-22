ABD Ukrayna'yı ateşe atıyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin (LOYD OSTİN) Ukrayna’ya gitti. Kiev’de Volodimir Zelenski ile görüştü. Amerikalı Bakan, Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
ABD Ukrayna'yı ateşe atıyor
Yayınlanma:

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin (LOYD OSTİN) resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Austin, Kiev’de Volodimir Zelenski ve Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Amerikalı Savunma Bakanı, Volodimir Zelenski ile görüşmesinde Amerika’nın Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacağını açıkladı.

Austin, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenski ise Ukrayna’ya verdiği destek için Amerika Birleşik Devletleri’ne teşekkür etti.

HSK müfettişine yemekhane çalışanından bıçaklı saldırıHSK müfettişine yemekhane çalışanından bıçaklı saldırıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abd Ukrayna NATO Zelenskiy
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bakanlık açıkladı
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
Resmi Gazete'de bugün: 22 Ekim 2024
Çok Okunanlar
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi! Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon