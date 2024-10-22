ABD Ukrayna'yı ateşe atıyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin (LOYD OSTİN) resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.



Austin, Kiev’de Volodimir Zelenski ve Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.



Amerikalı Savunma Bakanı, Volodimir Zelenski ile görüşmesinde Amerika’nın Ukrayna’ya 400 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacağını açıkladı.



Austin, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Zelenski ise Ukrayna’ya verdiği destek için Amerika Birleşik Devletleri’ne teşekkür etti.