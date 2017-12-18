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ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı

Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Belgede İran için ‘dünyanın en önde gelen terör destekçisi devleti’ ifadesi kullanıldı. Suudi Arabistan ve Mısır ise müttefik olarak görüldü. Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı

Beyaz Saray, 55 sayfalık ulusal güvenlik stratejisini paylaştı daha sonra da Amerika Başkanı Donald Trump, açıklama yaptı.

Strateji belgelerinde, İran için ‘dünyanın en önde gelen terör destekçisi devleti’ ifadesi kullanıldı. 

Suudi Arabistan ve Mısır ise müttefik olarak görüldü.

Rusya ve Çin'in stratejilerinin Amerika'nın çıkarlarıyla çeliştiği belirtildi. 

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin gibi rakip güçlerle karşı karşıyayız." dedi. Bu güçlerin Amerikan etkisine karşı durmaya çalıştığını belirtti. "Biz bu ülkelerle ve diğer ülkelerle çok  yakın ilişkiler kurmayı deneyeceğiz fakat önceliğimiz kendi ülkemizin çıkarları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçim kampanyasında ABD'nin dış politikasının "önce Amerika" üzerine kurulduğuna dikkati çeken Trump, kendisinden önceki ABD başkanlarının ABD vatandaşlarına öncelik vermediğini savundu.

"Liderlerimiz sınır ötesinde ülke kurmakla uğraştılar fakat kendi ülkelerinde bunu yapamadılar." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde Amerikalıların öncelikli olacağını kaydetti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Ulusal Güvenlik Stratejisi
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