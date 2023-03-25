ABD ve AB'den ortak deniz tatbikatı

ABD ve Avrupa Birliği, Çin’e karşı ortak deniz tatbikatı yaptı. 2 gün süren tatbikatın nerede yapıldığı açıklanmazken, ana hedefinin Pasifik bölgesindeki güç rekabeti kapsamında Çin’e karşı koymak olduğu ifade edildi.

ABD donanması ve Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri, Çin’e karşı Hint-Pasifik stratejilerini esas alan ortak deniz tatbikatı yaptı.

23 - 24 Mart tarihlerinde 2 gün süren tatbikata, Amerikan savaş gemisi USS Paul Hamilton, AB Deniz Kuvvetleri Atlanta Operasyonu'na bağlı İspanyol gemisi Reina Sofia ve İtalyan gemisi Carlo Bergamini katıldı.

Tatbikatta, gemiye çıkış prosedürleri, gemi navigasyonu ve entegrasyonunu geliştirmeyi amaçlayan eğitimler yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “tatbikat, serbest ve açık bir Hint-Pasifik'i desteklemeyi amaçlayan AB ve ABD'nin, uygulamalı deniz işbirliği konusundaki ortak taahhütlerinin bir parçasıdır.” denildi.

# abd # deniz tatbikatı

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