Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı giderek büyüyor. Washington yaptığı son hamleyle gerilimi iyice arttırdı, gümrük vergisi getireceği 5 bin ürünlük listeyi yayımladı.

ABD ek vergi için yeni listeyi açıkladı, Amerika ve Çin arasındaki gerilim iyice tırmandı.



ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada Çin'den misilleme gelmesi durumunda tarife getirilecek toplam ürün değerinin 550 milyar doları bulabileceğini söylemişti.



Ve Trump talimatı verdi. Yüzde 10 gümrük vergisi getirelecek 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı.



Listede sebze ve meyveler, deniz mahsülleri, tütün mamülleri, otomobil lastiği, doğal ve kimyasal mineraller gibi çeşit çeşit ürün yer alıyor. Önemli bir bölümünde ise teknoloji ağırlıklı ürünler var. Listenin son hali yapılacak geri bildirimlerle 60 gün içerisinde netleşecek.



Yayımlanan listeyle ilgili açıklama ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'den geldi.



Çin, ABD'yi 34 milyar dolarlık Amerikan ürününe tarife getirerek misilledi ve 16 milyar dolarlık ürüne daha tarife uygulamakla tehdit etti. Başkan Trump, Çin'in hiçbir uluslararası yasal dayanağı ve açıklaması olmayan bu misillemesine karşılık USTR'ye 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 vergi konulmasına ilişkin süreci başlatma talimatını verdi



ulusal.com.tr