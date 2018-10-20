Suriye'nin Deyrizor şehrinde Amerikan saldırısı sivillerin ölümüne yol açtı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri bölgeye hava saldırısı düzenledi. 62 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Deyrizor ilinin güneydoğu kırsalında ABD koalisyonu savaş uçaklarının Susa, Heccin ve Albubedran köylerinde masum sivillerin evlerini ve bir camiyi hedef aldı...Suriyeli kaynaklar, IŞİD'e karşı savaş bahanesi altındaki katliamda geneli çocuk ve kadınlardan oluşan 62 sivil vatandaşın öldüğünü onlarca vatandaşın da yaralandığını açıkladı.Amerika; Rakka, Deyrizor ve Haseke kırsallarında IŞİD'e karşı savaştığını öne sürüyor. Suriyeli kaynaklar ise operasyonlarda masum sivillerin hedef aldığını belirtiyor.Öte yandan Deyrizor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve IŞİD arasında çatışmalar sürüyor.Terör örgütü YPG/PKK ise Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ediyor. YPG, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle IŞİD'i Deyrizor'daki son kalesi Heccin'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı.