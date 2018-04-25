ABD ve Fransa, İran'ın nükleer programını kontrol altına almayı ve bölgedeki etkinliğini azaltmayı içeren yeni bir anlaşma istiyor. Rusya ve Türkiye'yi de bu sürece dahil etmek istediklerini belirten Fransa Cumhurbaşkanına, İran'dan yanıt gecikmedi.

ABD ve Fransa, İran ile yeni bir nükleer anlaşma istiyor.



ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile yeni bir nükleer anlaşma yapılması konusunda anlaştı.



Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından liderler ortak açıklama yaptı.



Trump, İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı sert bir dille eleştirdi, kaygılarının giderilmemesi halinde 12 Mayıs'ta anlaşmadan tamamen çekileceklerini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise anlaşmadan çekilme taraftarı olmadı. Macron anlaşmanın İran'ın nükleer programı üzerinde bir nebze de olsa kontrol sağladığını, bu sebeple takdir edilmesi gerektiğini söyledi.



Ancak Macron, yeni bir anlaşma önererek,"Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil olmasını istiyoruz." dedi.



Amerika, anlaşmadan tamamen çekilirse, İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacak.



Açıklanan bu karardan sonra İran’dan ABD’ye nükleer uyarısı geldi.



İran, nükleer faaliyetleri tekrar başlatabileceklerini ve hiçbir ülkeye “kırmızı çizgilerini” aşma izni vermeyeceklerini belirtti.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’nin nükleer anlaşmadan “çıkması, kalması ya da uygulamayı ertelemesi” seçeneklerinin her birinin ülkesinin yararına olmayacağını kaydetti.



Şemhani, istedikleri seviyede nükleer faaliyetleri tekrar başlatabileceklerini ve hiçbir ülkeye “kırmızı çizgilerini” aşma izni vermeyeceklerini dile getirdi.





ulusal.com.tr