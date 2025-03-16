ABD ve İngiltere’den Yemen’e kanlı saldırı: 31 ölü, 101 yaralı!

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırılarının bilançosunu açıkladı. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırılar sonucunda 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

Saldırıların en çok başkent Sana ve kuzeydeki Sada kentinde etkili olduğu belirtilirken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

"BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Sözcü Asbahi, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Bu saldırılar tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlalidir. ABD ve İngiltere'nin eylemleri tam teşekküllü bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Husiler, gece saatlerinde yapılan ilk saldırılarda 24 kişinin öldüğünü ve en az 23 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ancak sabaha karşı gerçekleştirilen yeni saldırılarla bilanço daha da ağırlaştı.

HUSİLERDEN İSRAİL'E UYARI GELMİŞTİ

Saldırıların, Husilerin İsrail'e verdiği süre dolmadan gerçekleşmesi dikkat çekti. Husiler, 7 Mart'ta İsrail’e Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 günlük bir süre tanımış, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD ve İngiltere'nin saldırılarının bu açıklamanın hemen ardından gerçekleşmesi, bölgede gerilimin daha da tırmanacağı yönünde yorumlara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.