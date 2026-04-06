ABD ve İran arasında 45 günlük ateşkes görüşmeleri: İki aşamalı çözüm masada

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından bölgedeki savaşı sonlandırmak amacıyla diplomatik temaslar hız kazandı. Axios'un ABD, İsrail ve bölgeden dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Washington ve Tahran yönetimleri arasında kalıcı barışın önünü açabilecek 45 günlük bir geçici ateşkes planı üzerinde çalışılıyor.

Müzakerelerin Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütüldüğü, ayrıca ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında doğrudan mesajlaşma yoluyla iletişim kurulduğu belirtildi.

İKİ AŞAMALI ÇÖZÜM PLANI GÜNDEMDE

Arabulucu ülkeler tarafından yürütülen müzakerelerde iki aşamalı bir çerçeve üzerinde duruluyor. Taslağın ilk aşamasında taraflar arasında 45 günlük geçici bir ateşkes sağlanması ve bu sakinlik döneminde kalıcı çözüm için diplomatik görüşmelerin sürdürülmesi hedefleniyor. Planın ikinci aşamasında ise devam eden savaş halini tamamen bitirecek kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması öngörülüyor.

Taraflar arasındaki dolaylı temaslarda, anlaşmazlık yaratan en hassas meselelerin çözümü ileri bir tarihe ertelendi. Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine tamamen yeniden açılması ve İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum programının geleceği gibi kritik başlıkların, ancak müzakerelerin nihai anlaşma aşamasında karara bağlanması bekleniyor.

İRAN ABD'NİN TEKLİFLERİNE HENÜZ ONAY VERMEDİ

Görüşmeler sürerken, ABD'li bir yetkili Trump yönetiminin son günlerde İran'a birden fazla teklif sunduğunu ifade etti. Buna karşılık Tahran yönetiminin iletilen bu önerilere henüz onay vermediği açıklandı.