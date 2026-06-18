ABD ve İran arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı imzalandı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kamuoyuna sızan 14 maddelik anlaşma metninin ardından ülke basınına yaptığı açıklamayla taraflar arasındaki diplomatik sürecin sonucunu paylaştı.

Bekayi, söz konusu mutabakat zaptının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığını belirterek, "İran ile ABD arasında varılan mutabakat zaptı metni, iki taraf da onu imzaladığı için şu anda resmen nihai hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE İPTAL EDİLDİ, DİJİTAL İMZA TERCİH EDİLDİ

Bekayi, tarafların belgeyi dijital ortamda onaylamasında mutabık kaldığını aktardı. Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara değinen Bekayi, "Mutabakat zaptı iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalandığından onu ihlal etmenin maliyeti daha yüksek olacaktır. Geçmişteki deneyimlerimizden yola çıkarak, bunun böyle olmasını tercih ettik" dedi.

LÜBNAN ŞARTI MASADA

Anlaşma metninin, İran'ın tüm temel prensiplerini barındırdığını ifade eden Sözcü Bekayi, "Metni gözden geçirirsek, söylenmemiş bir şey olmadığını göreceğiz. Bütün hususları dile getirdik" dedi. Süreç boyunca müttefiklerini yalnız bırakmadıklarını savunan Bekayi, şunları kaydetti: "Bizim için Lübnan'da ateşkes ve savaşın sona ermesi, İran kadar önemliydi ve önemli olmaya devam ediyor. Mutabakat zaptının birinci bölümünde Lübnan'ın adı üç kez geçmektedir. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı yer almaktadır"

Gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerinde geçmişte yaşanan diplomatik krizlere atıfta bulunan Bekayi, anlaşmanın uygulanma safhasının taşıdığı zorluklara işaret etti. Bekayi, "Bu aşamada savaşı sona erdirecek bir anlaşma imzalamış olmamız, geçmişi unuttuğumuz ve ağır bedeller ödeyerek öğrendiğimiz dersleri hatırdan çıkardığımız anlamına gelmez. Şimdi işimiz öncekinden daha zor; zira uluslararası anlaşmaların uygulanması her zaman onların hazırlanmasından çok daha zordur. Özellikle de taahhütlerine bağlı olmayan taraflar söz konusu olduğunda. Bundan sonra hepimiz, uygulamada da karşı tarafı taahhütlerine uymaya mecbur bırakacak şekilde hareket etmeye dikkat etmeliyiz. Bu son derece önemlidir" diye konuştu.

NÜKLEER MÜZAKERELER İÇİN 60 GÜNLÜK TAKVİM BAŞLIYOR

Tarafların birincil amacının savaşı durdurmak olduğunu ve bu hedefe ulaşıldığını belirten Bekayi, bundan sonraki süreçte nükleer program ve yaptırımların masaya yatırılacağını duyurdu. Bekayi, "Odağın savaşın sona erdirilmesi olması kararlaştırıldı ve bu işi yaptık. Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde nükleer meselesi ve yaptırımlar hakkında müzakere edeceğiz. Müzakere daha erken sonuçlanırsa, bu daha iyidir. Ancak konunun karmaşıklığı dikkate alındığında, 60 günlük süre mantıklıdır ve gerekli olursa bu süre uzatılır" ifadelerini kullandı.

TRUMP İMZAYI MACRON İLE YEMEKTE ATTI

Diplomatik kaynaklar ve uluslararası medya, İran cephesinden gelen açıklamaları eş zamanlı olarak doğruladı. ABD merkezli haber sitesi Axios, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakat zaptını G7 Liderler Zirvesi sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yediği akşam yemeğinde imzalayarak yürürlüğe soktuğunu bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili süreci teyit ederken, İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi aktaran bir başka kaynak da metnin hem Trump hem de Pezeşkiyan tarafından imzalanarak kesinleştiğini kaydetti.