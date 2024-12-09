ABD ve İsrail'den PKK/YPG'ye tam koruma

Suriye’de Şam yönetiminin düşmesini fırsat bilen PKK/YPG terör örgütü, Suriye’nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırındaki Kamışlı’daki Uluslararası Havalimanı’nın kontrolünü ele geçirdi.

PKK, Suriye’deki otorite boşluğunu kullanarak Fırat’ın batısına doğru da hareket geçmiş ve Rakka ile Deyrizor’u işgal etmişti.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, PKK’nın önünü açmak için DEAŞ hedeflerini vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 75’ten fazla hedefe saldırdıklarını duyurdu.

Açıklamada, PKK/YPG kastedilerek Amerika’nın bölgedeki müttefikleriyle birlikte, DAEŞ'ın faaliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.

PKK/YPG Suriye’deki işgal ettiği alanları genişletirken Amerika ve İsrail’den de terör örgütünü destekleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak PKK/YPG’nin olduğu bölgelerden çekilmeyeceklerini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye’de DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlerin saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Kürtlerin korunması gerektiğini söyledi.