ABD ve İsrail'in Filistin'i ilhak planı

Amerika bir yandan İran üzerindeki baskıyı artırıyor diğer yandan Filistin'i ilhak planı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah İçin Barış" Çalıştayı başladı. Amerika-İsrail planı çalıştayın "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor. Filistin başta olmak üzere pek çok ülkede çalıştaya karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran üzerindeki baskıyı artırırken diğer yandan da Filistin üzerindeki ilhak projesi adımlarını hızlandırdı.



Filistin ve Ortadoğu halkları Amerikan planlarına tepkisini sokaklara çıkarak gösterdi.



Gazze Şeridi'nde "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştayı protesto etmek için genel greve gidildi.



Gazzeliler iş yerlerini açmazken, özel ve kamu kurumlarında da iş başı yapılmadı.



Pek çok Arap ülkesinde Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi.



Amerika'nın hazırladığı Yüzyılın Anlaşması İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırlandı. Anlaşması'nın ekonomi paketi Filistinlilerin lehine gibi gözükse de planın siyasi ayağının Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor.



"Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomik ayağı, 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek olan "Refah için Barış" başlıklı çalıştayda masaya yatırılıyor.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, Bahreyn'de düzenlenecek olan Manama Konferansı'na katılmayı reddettiklerini söyledi. Abbas, "Filistinliler, davalarını sona erdirdiği için bu anlaşmanın geçmesine kesinlikle izin vermeyecektir" dedi.



ABD ve Bahreyn'in öncülük ettiği çalıştaya Filistin yönetimi katılmayacağını açıkladı ve bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırdı.



Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, Fas, Mısır ve Katar Manama'daki çalıştaya katılıyor.



Lübnan ve Irak'ın yanı sıra Çin ile Rusya da Manama'daki çalıştaya katılmayacağını açıklamıştı.





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