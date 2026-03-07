ABD ve İsrail'in korkulu rüyası! Ulusal Kanal İran temsilcisi Gürkan Demir, MOSSAD propagandasını açıkladı

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'ye yönelik yürütülen karalama kampanyalarına ve dolaşıma sokulan iddialara açıklık getirdi. Demir, Kaani hakkındaki iddiaların arka planını değerlendirdi.

YALAN PROPAGANDANIN KAYNAĞI MOSSAD

Demir'in aktardığı bilgilere göre, İsmail Kaani ABD ve İsrail'in korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Kaani'nin şu anda cephede aktif olarak görevini sürdürdüğü ve yapılması gerekenleri gerektiği gibi yerine getirmeye devam ettiği bildirildi.

Demir, Kaani hakkındaki asılsız iddiaların çıkış noktasının doğrudan Mossad olduğunu ifade ederek, ''Hakkındaki yalan propagandasının çıkış noktası Mossad'dır. Türkiye'de kimi çevreler Mossad ajanı olduğu iddiası teytilendi diye haberlerin üzerine atlıyor, iddianın sahibi olan Mossad ın peşine takılıyorlar. Her İsrail İran konusunda gündeme Kaani hakkındaki iddialar ortaya atılıyor. Nedeni, Kaani'nin İran için yapması gerekenleri en etkili şekilde yerine getirmesi ve ABD İsrail'in şu ana kadar dokunamadığı bir isim olmasından kaynaklanıyor.'' dedi.