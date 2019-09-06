ABD ve kara gücü tedirgin oldu

Türk Devleti'nin Güvenli Bölge konusundaki kararlı duruşu ABD'yi PKK'yı PYD'yi tedirgin etti.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Milli Savunma Bakanı Akar'ın kararlılık mesajlarının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Genelkurmay Başkanı Suriye'deki güvenli bölgenin kontrolünün Ankara tarafından sağlanmasının Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

"Türkiye'nin endişelerini giderebiliriz" diyen Dunford, Ankara'nın Suriye'deki güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarları için faydalı olmayacağını belirtti.

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Dunford PKK/YPG'lilerin başını çektiği SDG'ye de sahip çıktı. Dunford, "Şu anki durumda SDG'nin IŞİD'den kalanlarla etkin mücadele edebilmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı var. Teröristlerden kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanabilmesi için yerel güçlerin eğitilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan SDG yürütme kurulu eşbaşkanı İlham Ahmet ABD'li Washington Post (Vaşingtın Post) gazetesine konuştu.

İlham Ahmet, Güvenli Bölge konusunda "Biz bir bölgeden çekildik. TSK da sınırdan çekilmeli. Yoksa tehdit sayarız" şeklinde konuştu.

Ahmet, müzakerelerin kendileri açısından iyi başladığını söyledi.

PYD terör örgütünün dış ilişkiler sorumlusu Salin Müslüm de Suriye'nin kuzeyi hakkında açıklama yaptı. Müslüm, Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatın Güvenli Bölge kurulmnasıyla ilgili olmadığını bir sınır güvenlik anlaşması olduğunu iddia etti.

Müslüm, "tek Türk askeri dahi Suriye'ye giremez" dedi.

ulusal.com.tr