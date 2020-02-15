ABD ve Taliban ateşkes için anlaştı

ABD yönetimi ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Ateşkesin ardından kapsamlı barış görüşmelerinin başlayacağı bildirildi.

Haber Amerikan medyasında yer aldı. Adı açıklanmayan bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi kaynak gösterildi.

Söz konusu haberlerde, anlaşmanın ayrıntıları da yer aldı.

Taliban'ın anlaşma kapsamında mayın, roket ve canlı bomba saldırılarını durduracağı kaydedildi. ABD'nin 7 günlük gözlem sürecinin ardından anlaşmaya ilişkin bir ihlal olmadığı sürece anlaşma safhasına geçeceği vurgulandı.

Öte yandan, barış görüşmelerinin oldukça detaylı ve Afganistan genelini kapsayacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu anlaşmaya yönelik olumlu bir tutum sergilediği ifade edildi.

Görüşmeler planlandığı ölçüde gitmesi durumunda ABD askerlerinin Afganistan'dan 18 ay içerisinde çekilmeye başlayacağı da ileri sürüldü.

ulusal.com.tr