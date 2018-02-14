Anlaşma gereği ABD, 2022'ye kadar Ürdün'e yıllık 1 milyar 275 milyon dolar değerinde "bağlayıcılığı olmayan" dış yardımda bulunacak

ABD ve Ürdün arasında, Ürdün'e yıllık 1 milyar doların üzerinde dış yardım öngören "Mutabakat Anlaşması" imzalandı.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, Ürdün ziyareti sırasında iki ülke arasında Mutabakat Anlaşması imzaladığı duyuruldu.



Anlaşmaya göre ABD, 2022'ye kadar Ürdün'e yıllık 1 milyar 275 milyon dolar değerinde "bağlayıcılığı olmayan" dış yardımda bulunacak. Yardımın 750 milyon dolarlık bölümü Ekonomik Destek Fonlarından, 350 milyon dolarlık bölümü ise Dış Askeri Finansman aracılığıyla yapılacak.



İki ülke arasında 2018-2022 yılları için yapılan bu anlaşmadaki bütçenin, bir önceki anlaşmaya göre 275 milyon dolar artırıldığı kaydedildi.



ABD Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla Mutabakat Anlaşmasından ayrı olarak Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için 1,1 milyar dolarlık yardımda bulunduğunu bildirdi.



Bakan Tillerson, Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçecek.