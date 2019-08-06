ABD, Venezuela varlıklarını dondurdu

Amerika Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Venezuela'ya ekonomik blokaja başladı. Böylece iki ülke arasındaki ekonomik işlemler tamamen kesilmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'nın Amerika'daki tüm varlıkları dondurdu.



Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan yeni bir adım attı.



Amerika Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın varlıklarını donduran başkanlık kararnamesini imzaladı.



Kararnameye göre, Venezuela'nın Amerika'daki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dâhil olan çıkarları bloke edildi.



Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, Amerika'dan Karakas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.



Öte yandan aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak işlemler de kısıtlanmış oldu.





ulusal.com.tr

