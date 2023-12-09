ABD Veto Etti Halk Sokaklara Çıktı

ABD insanı ateşkes tasarısını veto etti. İsrail ise Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden saldırıyor.



İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınları da devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 700'e yükseldi.



İsrail'in sivillere saldırıları yanıtsız kalmıyor. Gazze'de El Kassam Tugayları, Lübnan'da ise Hizbullah İsrail askeri hedeflerini imha ediyor.



Gazze’nin doğusunda 2 İsrail askeri Kassam Tugayları'na bağlı keskin nişancıların hedefi oldu. Kassam Tugayları 19 İsrail askeri aracını imha etti. Gazze'ye giren İsrail güçleriyle Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ayrıca Kassam Tugayları Tel Aviv'e de çok sayıda roketle saldırı düzenledi.



Hizbullah ise 24 saat içinde Lübnan sınırında İsrail hedeflerini 9 kez vurdu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin ateşkes tasarısını veto etmesinin ardından ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.



ABD'nin veto ettiği insani ateşkes tasarına İngiltere çekimser oy kullanmıştı. İngilizler ise Londra'da Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. Binlerce kişi İsrail'in saldıralarına karşı Bank Junction’dan Parlamento Meydanı'na yürüyerek ateşkes çağrısı yaptı.