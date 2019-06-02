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ABD vize başvurularında sosyal medya bilgilerini isteyecek

ABD, vize için başvuranlardan sosyal medya bilgilerini de talep edecek.

ABD vize başvurularında sosyal medya bilgilerini isteyecek

ABD, vize için başvuranlardan sosyal medya bilgilerini de talep edecek.

BBC'de yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının yeni düzenlemesi kapsamında vize için başvuranların sosyal medya isimlerinin, 5 yıllık elektronik posta adreslerinin ve telefon numaralarının isteneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'ye yasalara uygun seyahati desteklerken, vatandaşlarımızın korunması adına inceleme sürecini geliştirmek için yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." denildi.

Diplomatik ve resmi vize başvurusunda bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı, ancak ABD’ye çalışmak veya eğitim için gitmek isteyen kişilerden sosyal medya bilgilerinin isteneceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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