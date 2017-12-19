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ABD: Vize randevusu için en erken tarih Ocak 2019

Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi için tarih verdi. Büyükelçilik, vize randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı.

ABD: Vize randevusu için en erken tarih Ocak 2019

Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemleri için açıklama yaptı.

Açıklamada, vize işlemleri için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğu belirtildi.

Açıklamada, önceki randevu tarihlerinin dolu olduğu vurgulandı. Amerika'yı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemleri için 2019’un Ocak ayından itibaren randevu alabilecekleri belirtildi.

Washinton, Amerika Hakan Atilla'ya karşı davasından sonra Türkiye'nin karşı hamlelerine yanıtı vize işlemlerini dondurarak vermişti.

Bunun üzerine Ankara'da Amerika'dan gelen kişiler için vize işlemlerinin dondurulduğunu açıklamıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vize #türkiye #abd
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