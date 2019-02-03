BBC ve İngiliz medyası Londra'daki BBC ofisi önünde protesto edildi. Venezuela lideri Maduro'ya destek veren göstericiler, İngiliz basınının Amerikan yanlısı haberlerine tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Venezüela gösterisi vardı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanan eylemciler, İngiliz medyasının Venezuella'daki gelişmeleri ABD yanlısı olarak haberleştirmesini protesto etti.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek pankartı açan eylemciler, BBC başta olmak üzere İngiliz basını aleyhine slogan attı.



Eyleme katılanlar Venezuela halkı ve ABD kuşatması altındaki Venezuela hükümetiyle dayanışma mesajları verdi.

"BBC kendi kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Guaido'nun yanında yer aldı. ABD'deki, İngiltere'deki ve AB'deki yandaşları hikayenin diğer tarafını hiç göstermiyor. Maduro seçilmiş devlet başkanıdır. Hugo Chavez'in devrimci çizgisini takip ediyor."





ulusal.com.tr