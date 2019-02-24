Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Bogota'da düzenlenecek Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceğini açıkladı

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yapılacak Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini açıkladı.



Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve Guaido, Venezuela ile sınır kenti Cucuta’da basın toplantısı düzenledi.



Guaido, acil insani yardım geçirme talebi nedeniyle farklı sınır kapılarında yaşanan çatışmalara ilişkin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu suçlayarak, “Bugün açların ihtiyacı olan gıdayı, hastaların ihtiyacı olan ilacı yakmaktan çekinmeyen bir adam gördük” ifadelerini kullandı.



Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan ve son kararlarına Meksika’nın katılmadığı Lima Grubunun Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yarın düzenleyeceği zirveye katılacağını duyuran Guaido, burada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşeceğini vurguladı.



Guaido, Pence ile yapacağı görüşmede, ülkesiyle alakalı diplomatik girişimler ve iş birliği konularının gündemde olacağı bilgisini paylaştı.



Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro’ya itaat etmek zorunda olmadığını ifade eden Guaido, bundan sonra muhalefeti sürekli eylem düzenlemeye çağırdı.



Kolombiya Devlet Başkanı Duque de Venezuela’daki sürecin “geri dönüşü olmadığını” savunarak, Maduro’yu diplomatik anlamda sıkıştırmaya devam etmenin önemini yineledi.



Bu arada, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo da ülkesinde, Venezuela’ya “insani yardım” malzemesi sokma girişimi sırasında çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.