Dünyanın merakla beklediği Kim-Trump arasındaki Hanoi zirvesinin ardından art arda açıklamalar gelmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmeleri sürdürmek istediklerini ifade etti. Koreli Dışişleri Bakanı Ri ise ABD'nin yaptırımlarından vazgeçmediğinin altını çizdi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un ile ABD Başkanı Trump'ın sonuçsuz biten Hanoi Zirvesi ardından taraflardan art arda açıklamalar geldi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, iki ülke arasında ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasına karşın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile görüşmelerin devam edeceğini söyledi.



Pompeo, Vietnam'ın başkenti Hanoi'den ayrıldıktan sonra uçakta açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, yeni görüşmelerin henüz planlanmamasına rağmen ekibinin işe koyulacağını söyledi.



Kore Dışişleri Bakanlığı da Hanoi Zirvesi hakkında bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD yeni müzakereler talep etse de Pyongyang'ın duruşunun değişmeyeceğini söyledi.



Vietnam'da geç saatlerde medyanın karşısına geçen Ri, ülkesinin masaya getirdiği önerilerin "gerçekçi" olduğunu söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, zirveyi bitirenin, "yaptırımların tamamının kaldırılması" talebi olduğunu savunmuştu.



Ancak Bakan Ri, görüşmelerde yaptırımların tamamının değil bir kısmının kaldırılmasının talep edildiğini açıkladı.



Koreli bakan Yongbyon nükleer araştırma merkezinin BM gözetiminde kapatılmasını kabul ettikleri söyledi. Bunun nükleer silahsızlanma konusunda atabilecekleri en büyük adım olduğunun da altını çizdi.



Ri, bu adım karşılığında da, "sivil ekonomiyi vuran ve vatandaşları geçim sıkıntısına sokan" yaptırımların bir kısmının kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.



Bakan Ri, Vietnam zirvesi gibi bir fırsatın bir daha yakalamanın zor olduğunu ifade etti.



ulusal.com.tr