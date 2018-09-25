Amerika'nın yaptırım tehditlerine karşı yeni bir eksen şekilleniyor. Bu eksenin bir ucu Avrupa kıtasına diğer ucu Asya'nın derinlerine Çin'e kadar uzanıyor... Yeni ve önemi adımlar var... Amerika'nın İran'a yaptırımlarına karşı yeni bir finansal yapı kuruluyor... İşte bu kapsamda kritik bir toplantı yapıldı

Avrupa Birliği ve İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor.



İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in dışişleri bakanları İran dışişleri bakanıyla New York'ta bir araya geldiler. Toplantının ana gündem maddesi İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarıydı.



ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası, anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, İran ile ithalat ve ihracat yollarını açık tutmak için yeni bir yöntem üzerinde anlaştı...



AB, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ve İran dışişleri bakanı,ortak bildiri yayınladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, toplantı sonrası açıklama yaptı. Mogherini "Avrupalı şirketler İran'la ticaret yapmaya devam edecek ve bu, dünyadaki diğer ortaklara da açılabilir" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu anlaşmaya onay vermesini kaçınılmaz olarak değerlendirdi, ekonomik gerçeklerin bu süreci dayattığını belirtti.



Yayımlanan ortak bildiride ise 2015 yılında nükleer anlaşmasına imza atan altı devletin anlaşmaya bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri açıklandı. Bildiride, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın yükümlülüklerine uygun davrandığını 12 kez onaylandığı belirtiliyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oluşan yeni durumu ve küresel düzeydeki ekonomik arayışları bu sözlerle değerlendirdi.





ulusal.com.tr