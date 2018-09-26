Amerika'nın yaptırım tehditlerine karşı Avrasya'da yeni bir eksen şekilleniyor. Bu eksenin bir ucu Avrupa kıtasına diğer ucu Asya'nın derinlerine, Çin'e uzanıyor... Amerika'nın İran'a yaptırımlarına karşı 6 ülke yeni bir finansal yapı kuruyor... Bu 6 ülke içinde Avrupa ülkelerinin de olması, Amerika'yı "hayal kırıklığına" uğrattı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Avrupa Birliği ve İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor.



İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in dışişleri bakanları İran dışişleri bakanıyla New York'ta bir araya geldiler. Toplantının ana gündem maddesi İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarıydı.



AB, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ve İran dışişleri bakanı,ortak bildiri yayınladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, toplantı sonrası açıklama yaptı. Mogherini "Avrupalı şirketler İran'la ticaret yapmaya devam edecek ve bu, dünyadaki diğer ortaklara da açılabilir" dedi.



Avrupa ülkelerinin İran ile yeni bir anlaşma yapması, Amerika'yı "hayal kırıklığına" uğrattı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo " İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin bizim uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakmasından dolayı Amerika, son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içinde." dedi. Pompeo bu girişimin, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adım olduğunu iddia etti.



Yayımlanan ortak bildiride ise altı devletin nükleeer anlaşmaya bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri açıklandı. Bildiride, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın yükümlülüklerine uygun davrandığının 12 kez onaylandığı belirtiliyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, oluşan yeni durumu ve küresel düzeydeki ekonomik arayışları bu sözlerle değerlendirdi.



ulusal.com.tr