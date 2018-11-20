ABD Başkanı Trump'ın göçmenlerle ilgili olumsuz düşünceleri seçim sürecinden beri kamuoyuna açıklıyor. Trump yaşadışı ülkeye girenlerin iltica başvurularını reddeden bir beyanneme çıkarmıştı. San Fransisco Bölge Hakimi Jon Tigar ise bu beyannameye karşı yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapanların iltica başvurusunu reddeden göçmenlik beyannamesi, geçici olarak durduruldu.



San Fransisco Bölge Hakimi Jon Tigar iltica kurallarını kısıtlayan beyannameye karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tigar, göçmenlerin ülkeye nasıl girdiklerine bakılmaksızın iltica başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. Yargıç başkanın yetkisi ne olursa olsun, göç kanunu yeniden yazamayacağını ifade etti.



Trump'ın yeni bildirgesi yalnızca sınırlardaki resmi kontrol noktalarında yapılan iltica başvurularının kabul edilmesine izin veriyordu. İnsan hakları savunucuları ise ABD başkanının bu kararını 'yasa dışı' olarak tanımlamış ve bildirgenin göç kanununa aykırı olduğunu söyleyerek Trump'a dava açmıştı.



Trump, ekonomik nedenler ve şiddet yüzünden Orta Amerika'dan yola çıkıp ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmen kervanını durdurmak için 'acil durum' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca göçmenlerin ABD-Meksika sınırını geçmesini engellemek için sınıra 8 ila 15 bin kişilik askeri birlik sevk edileceğini söylemişti. Buna ek olarak Guatemala, El Salvador ve Honduras'a yardımları kesme tehdidinde bulunmuştu.



ulusal.com.tr