İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Olayla ilgili ABD'den de açıklama geldi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.



Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.



ABD'DEN AÇIKLAMA



Diğer yandan Amerikan ordusu kendilerine ait insansız hava aracının İran hava sahası içerisinde vurulduğu bilgisini yalanladı.



Ordu sözcüsü Bill Urban, "Bugün İran hava sahasında görev yapan ABD'ye ait bir uçak yoktu." açıklamasında bulundu. Daha sonra ABD'li bir yetkinin yaptığı açıklamada insansız hava aracının Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında düşürüldüğünü doğruladı.



ulusal.com.tr