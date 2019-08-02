ABD'ye güvenli bölge uyarısı

Ankara-Washington hattında gündem Güvenli bölge... İki ülke arasında temaslar sürüyor, karşılıklı açıklamalar peş peşe geliyor... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Oyalamayı kabul etmiyoruz. Türkiye gerekirse güvenli bölgeyi tek başına kurar" diyerek uyardı. Amerika'nın Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ise Türkiye'nin tutumunu sert bulduklarını söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler'den sağduyu çağrısı geldi.

Amerika'nın Suriye Özel temsilcisi Jeffrey'in Ankara ziyareti, güvenli bölge tartışmalarına çözüm olmadı. Ziyaret sonrası iki taraftan açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, Amerika'yı uyardı.



Ankara'dan gelen açıklamalarda, "geri adım yok" mesajı veriliyor. Türkiye'nin "güvenli bölge" ile ilgili talepleri konusunda Amerikan tarafı uyarılıyor.



Ancak görüşmeler için yeni heyet yolda.



Amerika ile temaslar devam ederken, Türkiye'den yeni ayrılan Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de haftalık basın toplantısında "güvenli bölge" ile ilgili konuştu.



Jeffrey, Türkiye ile güvenli bölge konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını söyledi. PKK için "yerel ortak" ifadelerini kullandı.



Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "sert pozisyon aldığını" söyledi.



Birleşmiş Milletler ise "Güvenli Bölge" konsunda sağduyu çağrısı yaptı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr